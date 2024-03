Grande Fratello napoletano | malore improvviso per Laura La Divina | poi si scopre la verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 15 marzo 2024)La. Oltre alla versione originale del “”, in onda due volte a settimana in prima serata su Canale 5, da alcuni giorni sui social va in onda anche una versione “napoletana” del “”. In una puntata, una delle protagoniste del programma,La, ha accusato un, ma poco dopo è venuta fuori la. (Continua…) Leggi anche: Roma, il video su Tik Tok diventa virale: com’è la pizza da Briatore Leggi anche: “GF Vip 7”, Oriana e Nicole litigano per Daniele: il pubblico è incredulo Tutto sulIl “” di Alfonso ...