Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla quarantaquattresima puntata

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un 25 marzo che avrà tutto il sapore del 25 aprile, quello che sta arrivando. Dopo sei mesi che son valsi almeno quanto nove, tra dieci giorni questo parto plurigemellarefinirà. Ancora non ci credo, regà. La liberazione, santodddio, finalmente! Sono così pienah, saturah e colmah di tutta ‘sta gente che m’è bastato sentire Affonzo smentire lo spoiler di Cesara Buonamici che solo qualche giorno fa a Pomeriggio 5 aveva parlato del 4 aprile (cosa che, comunque, dà l’esatta misura dell’intera edizione, eh. Tutto buttato lì, tutto a caso, tutto senza senso. Non sanno manco loro cosa dicono e perché lo dicono. Sono sei mesi che annunciano, poi cambiano idea, poi mettono il doppio appuntamento, poi lo levano, poi “ci spostiamo eccezionalmente al mercoledì!“, poi forse slittano al venerdì, poi invece vanno in onda il giovedì… quindi che anche ...