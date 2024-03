“Grande Fratello” | l’ex fidanzato di Greta rompe il silenzio su Sergio | «Non fa per lei»

Ieri sera, giovedì 14 marzo, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con Grande Fratello. Una puntata, per dirla alla Elodie, a fari spenti. Il motivo? Dopo circa 30 minuti dall’inizio ... (ilfattoquotidiano)

Grande Fratello, Signorini smentisce Cesara e anticipa la finale: ascolti e proteste dei concorrenti, le ipotesi

Il Fratello 2024 sta per concludersi, per la gioia di alcuni e il dispiacere di altri (molti). La puntata di giovedì 14 marzo ha avuto inizio con il… Leggi ...informazione

GF, Beatrice Luzzi e Greta Rossetti: dopo la puntata arriva il confronto su Vittorio: GF, Beatrice Luzzi e Greta Rossetti: nella notte arriva il chiarimento dopo le parole sconcertanti di Vittorio Menozzi in ...rumors

Folle d’amore supera il GF, Roma sul podio. In preserale Sinner batte il suo Milan: Poi c’è il ‘Grande Fratello’, in una serata in cui il calcio in chiaro su Tv8 e in onda anche su Sky, si mette dietro, nell’ordine, Italia1, Rete4, La7, Rai3, Nove e Rai2. Tra i talk politici, ‘Dritto ...primaonline