Grande Fratello | Greta | parla il suo ex | il commento su Sergio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’ex diRossetti è intervenuto a Casa Lollo per dire la sua sulle ultime vicende che riguardano la gieffina e la relazione conL’ex diRossetti, Eugenio Colombo, è stato intervistato da Casa Lollo e ha commentato le ultime vicende che riguardano la sua ex che nella casa ha iniziato da poco una relazione con. Ecco le sue parole sul bacio e la nuova frequentazione dial GF: “Non me lo immaginavo perché io con, anche prima che entrasse non sapeva come sarebbe finita con Mirko. Poi in fl fatto dei reality, se non si vivono in prima persona sono davvero difficili da giudicare. Sono 24 ore su 24 insieme e magariha avuto tanti momenti di debolezza. Ancora oggi mi scrivono di andarle a fare una sorpresa, tirarla su di morale, starle ...