Grande Fratello | ecco gli ascolti della quarantaquattresima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli alla postazione social. Ladi ieri si è aperta con un importante annuncio riguardante la finale: il presentatore, infatti, ha rivelato che l’ultimadel reality non andrà in onda giovedì 4 aprile come in precedenza svelato da Cesara, bensì il prossimo lunedì 25 marzo. Passando invece alle dinamiche interne alla Casa, per prima cosa c’è stato un nuovo chiarimento tra Alessio Falsone e Perla Vatiero, dopo i dissapori degli ultimi giorni. Proprio Falsone, poi, ha avuto modo di confrontarsi anche con la sorella...