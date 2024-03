Grand Tour d’Irlanda | una terra | tanti modi per scoprirla

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anche conosciuta come l’ “isola di Smeraldo”, questadel nord non smette di stupire chiunque la visiti. Sarà per le distese erbose battute dal vento, per l’antica storia o per quell’aria misteriosa che avvolge questa, fatto sta che l’Irlanda è unamagica e spirituale che può essere percorsa in lungo e in largo senza mai annoiarsi. Tra avventure, momenti di fitness con professionisti del settore ed intrattenimento coinvolgente, una vacanza da sogno firmata Francorosso vi aspetta anche nelle verdi vallate. Per il viaggiatore elegante, esigente o alla ricerca di esperienze uniche, Francorosso propone diversi, come ad esempio ile l’inIrlanda del Nord. La magia dell’Irlanda tra ...

ATP Tour Opens Up to Saudis and Other Partners to Jump-Start Tennis

The ATP Tour is considering bringing in strategic partners, including Saudi Arabia’s wealth fund, in a bid to expand professional tennis amid a boom in prize money and investment in rival sports. The ...msn

KB Home Announces the Grand Opening of Its Newest Community in Popular Jacksonville, Florida: KB Home will celebrate Hawkes Meadows Grand opening, Saturday, March 16, 11 a.m. to 1 p.m., during which home shoppers can explore the new community and Tour the beautiful model homes. Attendees can ...finance.yahoo

KB Home Announces the Grand Opening of Its Newest Community in Desirable Milpitas, California: KB Home (NYSE: KBH) today announced the Grand opening of Lumen, its latest new-home community in desirable Milpitas, California. These new homes are designed for the way people live today, with ...finance.yahoo