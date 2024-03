Gozzi out | un nuovo colpo per FederlegnoArredo Se vince Orsini non c' è posto per Feltrin Inside

Tra i Cda sotto i riflettori quest'anno c'è anche quello di Confindustria , la cui corsa per la figura che diventerà Presidente è iniziata ormai da settimane. La data cerchiata sul calendario come ... (ilgiornaleditalia)

Marani: "Nessun torneo in Europa è avvincente come i playoff di C"

Lunga intervista al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, sulle colonne del Secolo XIX, in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni della Virtus Entella: "Il calcio è ...tuttoc

Confindustria/ Gozzi out è un nuovo colpo per FLA e per Feltrin. Inside: E adesso che cosa farà FederlegnoArredo Il presidente Feltrin confidava molto nella presenza tra i candidati Confindustria dell'amico ...affaritaliani

È sempre il manico che fa la differenza. L'esempio di Gozzi a Chiavari, il futuro di Santopadre e il ritorno di Enea Benedetto: Mentre campionato si appresta ad affrontare la fase finale della stagione regolare e successivamente la lotteria dei playoff e dei playout sul palcoscenico della Serie C prendono lo spazio sotto ...tuttoc