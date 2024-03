Governo “pronto a tagliare tasse ai redditi sopra i 50mila euro”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole del vice ministro dell'Economia Maurizio Leo in un'intervista al Corriere della Sera "Dopo aver ridotto l’Irpef al ceto medio-basso dobbiamo pensare a quelli con un imponibile oltre 50 milache, tra aliquota del 43% e addizionali, pagano più del 50%. Ridurremo loro l’Irpef in relazione alle risorse disponibili". Così il vice ministro

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – rinvia to alla Camera l’ esame delle mozioni sulla tutela della professione Giornalisti ca e la libertà di informazione . “Vi chiedo la cortesia di accogliere le mie scuse ... (calcioweb.eu)

"Così ridurremo le tasse ai redditi oltre i 50mila euro". Il piano del governo sul Fisco

In arrivo il taglio delle tasse per chi dichiara redditi lordi superiori ai 50mila euro l'anno. Il Governo Meloni è pronto a porre in atto questa misura annunciata sul Fisco anche dalla stessa premier ...msn

“Onorato e carico”: Andrea Biancani è pronto a dare continuità alla città di Pesaro con un Governo di centro sinistra. "Ora un programma da condividere" A poche ore dalla scelta di ieri sera del candidato sindaco per il ...youtvrs

Lo stato cinico della Fornero ha rotto il patto con i cittadini: Non esistono tasse belle, e tanto meno bellissime (per dirlo alla Tommaso Padoa-Schioppa) ...ilgiornale