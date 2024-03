Governo | La Russa a Palazzo Chigi

Una donna lancia una molotov contro un seggio elettorale a San Pietroburgo

Scontata la riconferma di Vladimir Putin Si sono aperti in Russia i seggi per le Elezioni presidenziali di tre giorni che quasi certamente estenderanno il Governo del presidente Vladimir Putin di altr ...informazione

Guerra, ultime notizie. Scholz: «Una coalizione per le armi a lungo raggio a Kiev». Media, «Hamas propone accordo di 42 giorni in 3 fasi»: Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri russi, ha definito «sogni folli e paranoici» le dichiarazioni del presidente francese Macron sulla possibilità di inviare soldati dei paesi Nato in Ucraina.ilsole24ore

Imprese e geopolitica, l’esperto: “Il 2024 anno fondamentale per gli equilibri di potere mondiali”: Carlo Russo, consulente per l'internazionalizzazione e fondatore di Affariesteri.it: "Decisivi i voti delle Europee, in Russia e in USA" ...dire