Premierato, autonomia e separazione carriere: ecco i totem per le Europee. La diffidenza della Lega e l'asse Fdi-Fi. Sisto accelera: "Tertium non datur" (ilgiornale)

Governo contro i testi violenti nel rap, Mazza (FIMI): “Industria discografica tutela libertà espressiva”

Arriva la risposta del CEO di FIMI Enzo Mazza alla proposta di una regolamentazione nell'industria discografica italiana per diminuire la violenza nei ...fanpage

Tokyo, il santuario Yasukuni sceglie un ex ammiraglio come gran sacerdote: il Giappone fa i conti con la storia: Il prescelto è Umio Otsuka, un ex ufficiale della Marina militare andato in congedo con il grado di ammiraglio dopo aver comandato navi da guerra e l’intelligence. Tra i 2,5 milioni di servitori dell’ ...corriere

In Argentina attori in piazza contro i tagli di Milei, scontri: Buenos Aires, 15 mar. (askanews) - Cineasti, attori, studenti di cinema e altri lavoratori dell'industria cinematografica argentina si sono scontrati con la polizia durante una protesta contro i tagli ...quotidiano