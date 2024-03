Google I O 2024 | svelata con un rompicapo la data dell’evento

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci siamo:ha annunciato lapiù importante dell’anno, quello in cui il colosso di Mountain View svela le maggiori novità hardware e software in arrivo. E lo ha fatto alla sua maniera, nascondendo l’informazione dietro ad un gioco collettivo. Stiamo parlando, ovviamente, delI/O, che inizierà ufficialmente tra circa due L'articolo proviene da TuttoAndroid.

O ra online l’ultimo Aggiornamento di sistema Google Play di marzo 2024 , ecco le ultime novità per il Play Store Google ha rilasciato gli aggiornamenti di sistema di marzo 2024 per i dispositivi ... (tuttotek)

L'evento annuale di Google dedicato agli sviluppatori (e non solo) andrà in scena a maggio: ecco la data dell'appuntamento con I/O 2024.punto-informatico

Google Chrome ora offre protezione in tempo reale degli URL: Google ha annunciato di avere aggiornato la funzionalità di navigazione sicura, la tecnologia che esamina miliardi di URL al giorno alla ricerca di siti web non sicuri, integrando una protezione in ...macitynet

Copilot Pro gratis per un mese: l'annuncio: Da oggi è possibile provare Copilot Pro gratis per un mese, sfruttando i vantaggi dell'abbonamento a costo zero: come fare per attivarlo.punto-informatico