Google I O 2024 | appuntamento per il 14 maggio Forse tanta Intelligenza Artificiale e il Pixel 8a

Stop a questa funzione per gli utenti Android: grande delusione - C'è una notizia non proprio piacevole per tutti gli utenti Android che utilizzano WhatsApp. Che cosa non si potrà più farepianetacellulare

Epic Games contro Apple e Google in Australia - Riprende lo scontro tra Epic Games e Apple in Australia (il giudice esaminerà anche la denuncia contro Google), dopo la fine dei processi in USA.punto-informatico

Caos Rai, bocciata la fiction su Alda Merini: durissimo attacco della figlia dell’autrice, vertici nel mirino - Rai nella bufera. La figlia di Alda Merini boccia la fiction tributo alla madre Alda. La donna non risparmia le critiche alla tv di Stato.milano.cityrumors