Google I O 2024 | appuntamento per il 14 maggio Forse tanta Intelligenza Artificiale e il Pixel 8a

Chrome è più sicuro: arriva la protezione in tempo reale

Google Chrome, disponibili nuove modalità di protezione degli utenti. Con la nuova modalità per la Navigazione sicura, navigare sul web è molto meno rischioso ...tecnologia.libero

Lip gloss glitter, il segreto di Hollywood per labbra lucide e voluminose: Brillante e shimmer, dalle origini del cinema alle passerelle di oggi: il gloss glitter è un must have anche per questa primavera ...stylosophy

La miglior Big Tech al mondo Altro che Google o Microsoft, per un periodo è stata quella di zio Gabe: Valve è una software house fondata nel 1996 da Gabe Newell e Mike Harrington nello stato di Washington. I due ex dipendenti di Microsoft decisero di dar vita a questa software house per far impresa e ...player