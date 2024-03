Google Chrome avrà una nuova opzione per difendere gli utenti da malware e phishing

Sembra che Google stia sperimentando una barra in basso per il browser Chrome su Android , anche se probabilmente sarà limitata. L'articolo Google Chrome potrebbe riottenere una barra inferiore su ... (tuttoandroid)

Chrome potenzia la sicurezza: protezione Safe Browsing in tempo reale

Google ha implementato la protezione in tempo reale nella funzionalità Safe Browsing di Chrome, migliorando la sicurezza durante la navigazione online, con un'attenzione particolare alla privacy degli ...news.fidelityhouse.eu

Chrome, protezione dal phishing in tempo reale, non solo: le novità annunciate da Google: Google sta introducendo un nuovo sistema di protezione in tempo reale su Chrome in grado di rilevare e avvisare gli utenti sui siti web dannosi in tempo reale. L'azienda ha anche annunciato migliorame ...hwupgrade

Microsoft ci riprova, un banner fastidioso vuole convincervi a usare Bing: Microsoft trova un altro modo per provare a convincere gli utenti di Google Chrome ad utilizzare Bing come motore di ricerca predefinito ...tomshw