Golf | terzetto delle meraviglie in testa dopo il primo giro al The Players Molinari lotta per passare il taglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Rory McIlroy, Xander Schauffele e Wyndham Clark. È unquello che guarda tutti dall’altole prime diciotto buche del The2024, appaiato in vetta alla classifica con il punteggio di -7. Al TPC Sawgrass le condizioni sono perfette, si va molto bassi con gli score e i big sono quasi tutti nelle zone alte della classifica. Una cui non è mancato nulla, in cui c’è stata addirittura la buca in uno al mitico par 3 della 17, con Ryan Fox a far impazzire i tifosi per un evento che è già il terzo anno consecutivo che accade. Un McIlroy decisamente sul pezzo ha eguagliato il record di birdie mai realizzato nela Ponte Vedra Beach, mettendone a segno ben dieci. Fanno da contraltare il ...