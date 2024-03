Glorjana Veber | qualcosa di incontaminato Traduzione di Michele Obit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)non è solo una delle voci poetiche più interessanti del panorama letterario sloveno, ma anche una delle personalità del mondo culturale di quel Paese più impegnate nel sociale e nella politica (se la intendiamo nel suo significato etimologico, arte che attiene alla polis). Vale la pena sottolinearlo perché – anche se le sue poesie non sono espressamente politiche – quasi sempre sottintendono un significato altro, ci dicono di una realtà troppe volte sottintesa, troppe volte nascosta a noi stessi da noi stessi. Eppure, anche quell’approccio ‘politico’ non basta, sono la bellezza, l’arte a influire sulle persone in modo più sottile, e a portare dei cambiamenti nella società: stimolano il pensiero, la riflessione e l’empatia e collegano a livello emotivo. Dicedi sé: “Non scrivo per gli altri, né per me stessa. Non ...