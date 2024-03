Gli studenti dicono no all’intitolazione della scuola a Peppino Impastato | “Un personaggio divisivo” La delusione del fratello | “Non è vero | è amatissimo dai ragazzi”

È salta to, in seguito a una Protesta degli studenti , un dibattito sul 'Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso' all'Università Federico II di Napoli con il direttore di Repubblica ... (gazzettadelsud)

Nella Giornata dei disturbi del comportamento alimentare l’Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi hanno denunciato come ” l’Italia sia l’unico Paese europeo a non prevedere nel ... (ilfattoquotidiano)