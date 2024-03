Gli eventi del week-end | dalla Camminata in rosa alla cena teatrale a Bollate con De Magistris

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 15 marzo 2024) GERENZANO – Domenica torna la “Sagra del Pane” Questa domenica 17 marzo tornerà la “Sagra del Pane”, giuntasua 12ma edizione, che terrà banco in piazza De Gasperi, in piazza 25 Aprile, in via Fagnani e in via Risorgimento. L’associazione promotrice e i panificatori devolveranno gli incassiCaritas, affinché aiuti le famiglie più ...