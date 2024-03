Giulia De Lellis sale in cattedra! L’influencer terrà una lezione alla Bocconi

“Gli attuali rapporti con Belen Rodriguez”, parla Stefano De Martino: e su Sanremo dice…

"Gli attuali rapporti con Belen Rodriguez", parla Stefano De Martino: ecco cosa ne pensa della possibilità di condurre Sanremo 2025.blogtivvu

Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi: “Per fare l’influencer serve una cosa fondamentale”: La beauty influencer sale in cattedra alla Bocconi: "Se fosse facile guadagnare truccandosi allo smartphone, lo farebbero tutti" ...fanpage

Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi, si racconta: Recentemente Giulia De Lellis ha lanciato Audrer, un brand di prodotti per la pelle che sta avendo molto successo. Per questo motivo la SDA Bocconi School of Management ha deciso di invitarla a raccon ...lascimmiapensa