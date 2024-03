Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi | “Prima guadagnavo 1200 euro al mese”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 15 marzo 2024)Demercoledì 20 marzo salirà inper raccontare la sua storia al corso Fashion Experience And Design Management.Demercoledì 20 marzo. Lei avrà pensato a un nuovo ristorante milanese di finger food “super top”. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 15, 2024 Un incontro in cui racconterà della propria esperienza lavorativa (nessuna domanda di geografia, per fortuna) nata per puro caso nel 2016 quando, dopo aver parlato di un rossetto su Instagram, andò sold out ovunque. “Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella: ‘lo volevo provare ma non si trova più’. Era sold out. Ho iniziato a farmi domande. Vado nella profumeria vicino a casa e mi ...