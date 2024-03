Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi | “Fare l’influencer richiede preparazione | fantasia e un pizzico di fortuna”

(Di venerdì 15 marzo 2024)Deinha attirato l’attenzione della Sda, la Business school dell’università milanese ha invitato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a tenere una lezione al master Fashion, experience & design management. Lezione, riservata agli studenti del corso, prevista mercoledì 20 marzo. Una partecipazione come concorrente al Grande Fratello, gli amori con Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone, tentativi di conduzione su Discovery, un libro sulle corna. Ma è sui social che mostra la sua forza come “beauty influencer”: Instagram, TikTok e Youtube con il totale che supera i sette milioni di follower. In principio fu un rossetto: “Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella: lo volevo provare ma non si trova più (…) ...

