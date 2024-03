Giulia De Lellis e Andrea Damante avvistati insieme | è ritorno di fiamma?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 15 marzo 2024) TraDec’è qualcosa che non quadra, infatti, i fans di Uomini e Donne sospettano che tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista potrebbe essersi riaccesa la. Sono molti gli indizi raccolti sui social che lo fanno pensare, ma uno in particolare ha richiamato l’attenzione: i due ex fidanzati eranoall’apertura del pop-up store di QLHYPE, a Milano. Ma approfondiamo i dettagli di questa vicenda.De: le coincidenze che li incastrano Dopo le voci di una rottura traDee Carlo Gussalli Berretta, sarebbe giunta al termine anche la relazione traed Elisa ...