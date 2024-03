Giulia De Lellis diventa caso di studio. L'influencer sale in cattedra alla Bocconi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Chi sa fare fa, e a volte insegna. E cosìDeil prossimo 20 marzo siederà dietro ladella Sda, la Business school dell’università milanese. Pur non potendo vantare particolari meriti accademici (non ha conseguito la laurea, ma «le manca e vorrebbe prenderla»), la 28enne è stata invitata per raccontare la sua esperienza al master in Fashion, experience & design management. Un percorso iniziato otto anni fa, quando – racconta al Corriere della Sera – un rossetto andò sold out dopo essere stato consigliato da lei. Gli inizi De, che all’epoca lavorava come commessa a Pomezia, intravide le lucrose possibilità che si celavano dietro quell’episodio: «Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con ...

