Giugliano | Controlli dei carabinieri a Varcaturo | denunciato un uomo in possesso di pistola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)dei, 25enne trovato indiberetta ad aria compressa Un servizio a largo raggio ain Campania, nella frazione di, per idella locale Compagnia. Durante la notte i militari hannoun 25enne trovato indi unaBeretta ad aria compressa priva di tappo rosso. Analoga sorte per un 31enne che, perquisito, è stato trovato con un coltello a serramanico. Dovrà rispondere invece di guida in stato di ebrezza un 43enne. Sono, infine, 5 le persone segnalate alla prefettura perché trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i ...