Girasole tipico ma in perdita | aziende in crisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Siamo la regione leader in Italia nella coltivazione delche, grazie ai suoi splendidi colori, rappresenta anche un elemento identitario del paesaggio marchigiano. Ma oggi ilnon è più conveniente. L’agricoltore non ha più la giusta remunerazione, non riesce a coprire i costi". A lanciare l’allarme a pochi giorni dalla semina del, è Confagricoltura Marche, attraverso le Unioni provinciali di Macerata e Ancona. "Per il grano, l’altra coltura prevalente nelle Marche, siamo sulla stessa linea – evidenzia Andrea Pettinari, presidente di Confagricoltura Macerata – Ed è questo il nodo cruciale per il quale gli agricoltori stanno protestando con i loro trattori. Non è certamente sufficiente l’aiuto accoppiato della Pac, servono altre iniziative. E le Marche, che con oltre 35mila ettari coltivati da 15mila ...