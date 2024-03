Giovanni Allevi rinvia concerto a Taranto per problemi di salute

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 15 marzo 2024) C’era grande attesa per ildi Giovanial teatro Orfeo di, in una delle tappe del Solo Tour. Il pianista ha dovuto posticipare la serata in data 30 aprile per motivi diinfatti è affetto da mieloma multiplo. A Sanremo l’artista aveva parlato della sua malattia per poi allietare i L'articolo proviene da Il Difforme.