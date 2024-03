Giorno del Giudizio 2024 | la SIW scrive la storia del wrestling italiano a Firenze

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Oltre 1000 persone sono accorse al mega evento organizzato dalla Superior Italiandomenica 3 marzo al Teatro Cartiere Carrara di. Un segnale positivo per il movimento nostrano. Sembrava una scommessa ostica, a tratti utopica, ma la Superior Italiance l'ha fatta. Domenica 3 marzo è andata in scena l'edizionedidelche, per la prima volta in assoluto, si è tenuta al Teatro Cartiere Carrara di(ex Tuscany Hall). 1043 fan scatenati hanno accolto con gioia gli atleti della promotion toscana, segnando una pagina diall'interno del movimento nostrano che rimarrà impressa a lungo. Il grande spettacolo della SIW Nel match di apertura il luchador Picchio ha sconfitto Leon Chiro, noto cosplayer ...