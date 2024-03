Giornate Fai di Primavera 2024 | ecco i beni aperti in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo– Saranno 129 ipubblici e privati, sparsi in 51 Comuni, visitabili il 23 e 24 marzo in occasione delleFai di, l'evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano giunto alla 32ma edizione. Dal 31mo piano del “Pirellone” a Palazzo Marino, dalla sede di Dolce&Gabbana Beauty all'Ippodromo Snai San Siro fino al Palazzo Gaifami di Brescia, edificio di origine cinquecentesca oggi sede delle Croce Bianca, al Casinò di Campione in provincia di Como. Porte aperte ai luoghi d’interesse in 51 Comuni grazie al lavoro dei volontari delle 17 delegazioni regionali, degli 8 gruppi Fai e dei 16 gruppi Fai giovani che faranno da ciceroni. “Raccontare il patrimonio culturale per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura: da questa necessità nacquero ...