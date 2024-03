Giornata per la lotta contro i disturbi alimentari | perché in Italia è stato scelto il 15 marzo e come mai si usa un fiocchetto lilla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 15è laNazionale del. Data in cui si mira a sensibilizzare e informare sul tema deidel Comportamento Alimentare (DCA). Tutti gli eventi che vengono organizzati – convegni, presentazioni, monumenti – hanno l’obiettivo di mostrare la realtà dei. L’iniziativa è arrivata alla sua dodicesima edizione. E’ stata promossa per la prima volta nel 2012, dall’Associazione Mi Nutro di Vita e creata per iniziativa di un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia, Giulia di soli 17 anni, a causa della bulimia, malattia di cui soffriva da molto tempo. “Dopo diversi anni di negazione della malattia aveva trovato il suo momento di consapevolezza accettando di farsi aiutare”, scrisse lo stesso Tavilla in una lettera al ...