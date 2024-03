Giornata mondiale del rene | sabato 16 marzo screening a Treviglio e Martinengo

(Di venerdì 15 marzo 2024). In occasione delladel162024 nelle Case di Comunità di, dalle 9 alle 12, saranno distribuiti i kit e i buoni per il dosaggio della microalbuminuria, con relativa provetta. L’evento è organizzato e patrocinato dalla Fondazione Italiana del(FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN). I Reparti di Nefrologia e/o Dialisi aderiscono al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”, conducendo gratuitamente attività di(misurazione pressione arteriosa ed esame urine), distribuendo materiali informativi e invitando i soggetti positivi alloa successivi controlli nefrologici. I nefrologi della ASST Bergamo Ovest, ...

ROMA - Si è svolto, presso la Sala del Refettorio della Camera, l'evento per la Giornata Mondiale del Rene . Il convegno, aperto dai saluti istituzionali del Vicepresidente della Camera dei Deputati ... (ilgiornaleditalia)

Camminata per l’autismo, fervono i preparativi

A Codogno, la Cooperativa Amicizia organizza la "Quarta camminata per l'autismo" in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo il 2 aprile. L'evento prevede una passeggiata at ...ilgiorno

Giornata mondiale del sonno. La difficile vita di chi non dorme: "Le conseguenze Ictus e infarti": Per la Fondazione Don Gnocchi, in Toscana 800mila persone hanno difficoltà ad addormentarsi "La diagnosi con il monitoraggio respiratorio notturno: un dispositivo da indossare a casa".lanazione

Dormire bene. Il toccasana per la nostra salute: di Alessandro Malpelo Oggi si celebra la ’Giornata mondiale del Sonno’, un momento importante per sensibilizzare sul tema e aumentare ...quotidiano