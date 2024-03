Giornata ' lilla' su disturbi nutrizione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 18.00 Idellae dell'alimentazione sono "una reale emergenza sociale e sanitaria". Serve "agire con la prevenzione,ma garantendo i migliori livelli di accesso su tutto il territorio nazionale". Va "superata la disparità regionale":servizi "non omogenei". Così il ministro della Salute Schillaci per laNazionale del Fiocchetto. "Rifinanziamento con 10mln di euro del Fondo per il contrasto" di questi, ha detto. Anoressia, bulimia, binge eating, etc. per oltre 3 mln di persone:il 60% tra 13 e 25 anni.