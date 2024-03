Giornata disturbi alimentari | in Italia ne soffre 1 persona su 3

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 - Unasu 5 nel mondo e una su 3 indidell’alimentazione e della nutrizione (Dan). Non si tratta semplicemente di abitudini scorrette legate al cibo, ma didi natura psichiatrica con un’alta frequenza di complicanze mediche, che possono portare anche alla morte. Per questo richiedono un trattamento specifico e la collaborazione tra diverse figure professionali, che si occupino in modo integrato di questi diversi aspetti, psicologico-psichiatrici, nutrizionali e medico-internistici. Prevenire questa malattia, che riguarda moltissimi pazienti e sconvolge le loro famiglie, informando tutti coloro che possono essere coinvolti, è il primo passo da compiere ed è ciò che la SINU Societàna di Nutrizione Umana mette in luce ...