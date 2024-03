Giornata dei disturbi alimentari | in Lombardia 4 casi al giorno | prima del Covid erano 2 al mese Le misure della Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo 2024 – Un fenomeno che colpisce quattro persone ognia differenza di anni fa quandodelsi registravano dueal: anche inè allarme per quanto riguarda i, di cui soffrono soprattutto i più giovani. Per cercare di contenere il problema laha annunciato alcune, in oconededicata ai: uno stanziamento di 6 milioni di euro, reparti sempre più specializzati e un lavoro capillare sul territorio. L’incontro con Delpini, Colombo e Bertolaso Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso che ...