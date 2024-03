Giornalisti | scrittrici e attiviste | Schlein pesca fuori dal Pd | nervi tesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Maretta nel Pd verso europee e regionali in Basilicata e Piemonte. Nel Partito Democratico si moltiplicano le voci di dirigenti che chiedono alla segretaria di non ripetere l'errore fatto in Abruzzo, dove il voto regionale è stato «caricato di una aspettativa eccessiva». Il caso Basilicata e la tormentata costruzione del campo largo modello Sardegna, con M5s e Avs ma senza Azione, non aiuta il lavoro sulla preparazione delle liste. Che, tuttavia, possono dirsi pronte, salvo qualche casella da spostare qui e lì per aiutare quei candidati esterni al Pd voluti daper aprire il partito. Sulla propria candidatura alle europee la segretaria non ha sciolto la riserva, ma nessuno fra i dem dubita che il nome disarà in lista. Da capire in quale posizione e se in tutte le circoscrizioni. Per non fare da 'tappo' alle candidature femminili, ...