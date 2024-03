Giornalisti: morto Vittorio Agostini, esperto nel settore viaggi e vacanze. Il cordoglio dell’Ast

FIRENZE – Vittorio Agostini, giornalista pubblicista fiorentino, è morto all’età di 88 anni. Il funerale si svolgerà sabato 16 marzo, alle ore 15, nella chiesa di San Remigio, piazza San Remigio, a ...firenzepost

