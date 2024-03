Giorgio Scerbanenco e i suoi personaggi rivivono nelle opere di Manuele Fior | mostra al Volvo Studio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo 2024 – La Milano livida e l’umanità cinicamente (e, spesso, stupidamente) malvagia tratteggiate dadi. Scelte dall’editrice “La nave di Teseo” per illustrare le nuove edizioni di romanzi e raccolte di racconti di uno degli scrittori noir più grandi di tutti i tempi, un loro “florilegio” verrà esposto da martedì 19 marzo aldi Milano. LaNello spazio di viale della Liberazione, all’angolo con via Melchiorre Gioia, troveranno posto 21 tavole con leoriginali create dall’artista romagnolo, classe 1975, titolare di collaborazioni prestigiose, a partire da quelle con il New Yorker e Le Monde. “Come si vede ...