Gioie e dolori del Diavolo Milan | tutto facile a Praga Ma Maignan si fa male

(Di venerdì 15 marzo 2024) La strada verso Dublino continua: uncapace di distaccarsi dalle note vicende extracampo ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League e oggi alle ore 13, a Nyon, conoscerà il suo destino. "Ci sono 8 squadre che possono vincere e ci siamo anche noi" promette Pioli che, non fidandosi del doppio vantaggio acquisito, ha scelto il suo undici migliore per non fallire l’appuntamento a. Una partita che ci si attendeva diversa rispetto a quella di una settimana fa a San Siro, in realtà si è rivelata molto più simile del previsto, con uno Slavia indemoniato, unin balìa dell’avversario fino a quando il secondo rosso preso nel giro di 7 giorni (brutto pestone di Holes su Calabria) ha regalato ai rossoneri un’altra superiorità numerica dopo la quale sono arrivati tre gol di pregiata fattura che hanno ...