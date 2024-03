Ginnastica artistica maschile | EnBW DTB Pokal 2024 | medaglia d’argento per l’Italia Junior a Stoccarda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) E’ partita con il piede giusto perla 30ª edizione del torneo internazionaleDTB, di scena a, in Germania. La Squadra Nazionalediha infatti conquistato lanella Team Challenge di categoria. Meglio di Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Gabriele Louis Lupo (Genzano), Pietro Mazzola (Sampietrina), Ivan Rigon (Corpo Libero Gymnastics Team) e Simone Speranza (New Sport), secondi con 233.496 punti, hanno fatto solo gli Stati Uniti, vittoriosi con il punteggio di 236.828. Terzo posto invece la Francia con 232.294. “La gara era partita male per via dell’infortunio di Rigon al primo ...