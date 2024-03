GF televoto 14 03 ultim’ora | il meno votato | le percentuali

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2024 11:20 pm by Redazione AGGIORNAMENTO IN DIRETTA: Nel corso della 44esima puntata del 14 marzo 2024, è stato rivelato il risultato del: lavotata è stata Anita Olivieri con il 14% (Giuseppe 24%, Simona 23%, Federico 20% e Massimiliano 19%). È stato aperto un nuovoal Grande Fratello, che verrà chiuso giovedì 14 marzo 2024. Tramite le nomination sono finiti in questa sfida Simona Tagli, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro. I telespettatori dovranno scegliere chi salvare tra loro, in quanto ilfinirà in automatico al prossimoa eliminazione. Dunque, giovedì non verrà eliminato nessuno tra questi concorrenti. Attraverso i sondaggi aperti, tra cui anche il nostro a fine ...