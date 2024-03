Getafe – Girona – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il, in lotta per il titolo, cercherà di ottenere due vittorie su due nella massima serie spagnola sabato 16 marzo sera in trasferta a. Gli ospiti sono attualmente secondi nella classifica della Liga, a sette punti dal Real Madrid, leader della divisione, mentre iloccupa il 12° posto, a otto punti dalla Real Sociedad, sesta in classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè attualmente senza vittorie da quattro partite nella massima serie spagnola, con l’ultima vittoria ottenuta per 3-2 contro il Celta Vigo l’11 febbraio. Da allora, la squadra della capitale ha raccolto solo due punti, ...