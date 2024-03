Tajani: mandando truppe in Ucraina si rischierebbe la terza guerra mondiale

Roma, 15 mar. (askanews) – “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina. Mi auguro anche che nessun singolo Paese ci stia pensando. Non c’è nessun accordo, nessuna idea in tal senso”. Lo ha detto i ...askanews

Gerusalemme blindata nel primo venerdi di preghiera del Ramadan: Roma, 15 mar. (askanews) – Gerusalemme blindata. Le forze di sicurezza israeliane sorvegliano i fedeli musulmani che arrivano alla Porta di Damasco per recarsi alla Moschea di Al-Aqsa, per la prima pr ...askanews

B7, Marcegaglia: Lavorare insieme per competitività: (Agenzia Vista) Verona, 13 marzo 2024 "Se dovessi dire quali sono le priorità, dovrei dire che dobbiamo lavorare insieme per favorire la competitività dei nostri mercati. Questo è l'unico modo per aum ...quotidiano