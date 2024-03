Germania | un agente della Stasi a processo dopo 50 anni | sparò alle spalle a un uomo che andava verso Ovest

(Di venerdì 15 marzo 2024) La vittima era un cittadino polacco, fu ucciso a un checkpoint del Muro di Berlino. Ora il colonnellopolizia segretaDdr si dice innocente e chiama in causa gli ex commilitoni

