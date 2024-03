Genoa | con la Juve si rivede Ankeye Ma non è ancora il suo momento

(Di venerdì 15 marzo 2024) Se non è un oggetto misterioso poco ci manca. Tra tutti gli acquisti effettuati dalnell'ultimo mercato di gennaio, David...

Primi passi in gruppo oggi per il francese, va verso la convocazione Per la Juve ntus si avvicina la sfida contro il Genoa , in programma domenica a Torino alle ore 12.30; mister Allegri nel match con ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Per la Juve ntus si avvicina la sfida contro il Genoa , in programma domenica a Torino alle ore 12.30; mister Allegri nel match con i liguri spera di recuperare Adrien Rabiot . Il ... (seriea24)

nessuna migrazione di massa per i tifosi del Genoa in vista della gara di domenica in casa della Juve ntus. Per la prima volta da oltre due an... (calciomercato)

LIVE Juric in conferenza stampa presenta la partita con l’Udinese

Il Torino non vince da quattro turni e le speranze di rimanere in corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione si affievoliscono sempre più, a meno che i ...torinogranata

Evento "Famiglie al Museo": un laboratorio creativo dedicato alle maglie del Genoa per bambini e famiglie: La Fondazione Genoa 1893 ETS, in collaborazione con l'Associazione Lilliput, è lieta di annunciare il terzo appuntamento della serie "Famiglie al Museo", un'iniziativa ...genoanews1893

LETExpo 2024: i Ports of Genoa e la logistica portuale del futuro: (FERPRESS) – Verona, 15 MAR – Si è tenuto ieri nell’ambito della fiera LET EXPO, organizzata da ALIS in collaborazione con Verona Fiere, il Focus Green&Blue Economy dal titolo “PORTI E HUB LOGISTICI S ...ferpress