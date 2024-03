Generazione ansia | in Italia 3 milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 15 marzo 2024) Inlein cura persono tre. I numeri sono raddoppiati negli ultimi anni. Siamo entrati nel Reparto di riabilitazione per ie didell’ospedale San Raffaele Turro di Milano. Nel reparto acuti ci sono 19 posti letto dedicati alla salute mentale, in quello riabilitativo sono 19 per chi soffre deidel comportamento alimentare e poi c’è il Mac, la macro- attività ambulatoriale complessa, che segue 45 pazienti in day hospital.