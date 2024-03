Gazzelle arriva al PalaSele Eboli | info utili e scaletta

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo aver portato il suo mondo alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “TUTTO QUI”,è tornato sui palchi dei palazzetti delle principali città italiane a scaldare il cuore del suo pubblico con il “DENTRO X SEMPRE” tour che lo porterà domani, sabato 16 marzo, aldi, tappa già sold out da settimane. I fan disono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo ultimo album “DENTRO” fino al brano sanremese “Tutto Qui“, già certificato oro. Sarà la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica al. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.è una ...