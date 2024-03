Gaza | si avvicina la nave Open Arms con il carico di aiuti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si èta aladiche trasporta 200 tonnellate diper la popolazione palestinese, martoriata da oltre cinque mesi a causa della guerra scoppiata tra Israele e Hamas. Laè salpata martedì 12 marzo da Cipro nell'ambito di un programma pilota per l'apertura di un corridoio marittimo verso, dove il conflitto ha portato centinaia di migliaia di palestinesi sull'orlo della fame. La spinta a far arrivare cibo via mare – insieme a una recente campagna di lanci aerei nell'isolata parte settentrionale di– ha evidenziato la frustrazione della comunità internazionale per la crescente crisi umanitaria e la sua incapacità di far arrivare glivia strada. Il cibo sulla ...

Gaza, i bimbi salvati dal sacrificio delle mamme e ricoverati in Italia: da Aisel a Ibrahim, ecco le loro storie: Dopo esser stati in vari ospedali locali sono stati evacuati da Gaza a Rafah in strutture al collasso ... I primi giorni non si faceva avvicinare dai medici. E non voleva vedere l’arto, subito gli ...ilmessaggero

Gaza, bambina affamata alla ricerca di cibo, un passante: "Posso comprare per te Quale biscotto vuoi" - VIDEO: Continua il disastro umanitario a Gaza. In questo video si vede una bambina, che affamata, si avvicina a del cibo chiedendo con il solo sguardo di poter prender qualcosa per nutrirsi. Un passante che ...informazione