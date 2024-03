(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) –chiede la liberazione di millepalestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di 40donne, anziani e feriti. Lo scrive il sito israeliano Walla, rivelando i contenuti della proposta inviata ieri sera da, per un cessate il fuoco ae lo scambio fra. Il numero deidi cui si chiede la liberazione, nota Times of Israel, è inferiore alla precedentedi, ma di molto superiore a quanto aveva convenutoai negoziati a Parigi, quando si era parlato di 400, fra cui 15 condannati all'ergastolo. Per ognuna delle cinque ...

Nuovo step nei complessi negoziati per il cessate il fuoco Hamas chiede la liberazione di mille detenuti palestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Hamas chiede la liberazione di mille detenuti palestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di 40 ostaggi donne, anziani e feriti. Lo scrive ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Hamas chiede la liberazione di mille detenuti palestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di 40 ostaggi donne, anziani e feriti. Lo scrive ... (webmagazine24)

Spari sulla folla a Gaza. Israele: 'Sono stati i palestinesi'

Il portavoce militare attacca: 'Hamas danneggia i civili e incolpa Israele'. La Reuters: 'Proposto il rilascio di 100 ergastolani palestinesi'. Gli Houthi, 'il destino dell'equipaggio sequestrato è ne ...ansa

Gaza, la richiesta di Hamas a Israele: 1000 detenuti per 40 ostaggi: Hamas chiede la liberazione di mille detenuti palestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di 40 ostaggi donne, anziani e feriti. Lo scrive il sito ...adnkronos

Hamas avanza richiesta che Israele non accetterà: 1000 detenuti per 40 ostaggi: Ascolta articolo - Hamas avanza una proposta che per certo Israele non accetterà. Nessuna delle due parti si ammorbidisce, davanti al dramma della popolazione civile di Gaza Hamas chiede la liberazi ...liberoreporter