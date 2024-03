Gaza | la richiesta di Hamas a Israele | 1000 detenuti per 40 ostaggi

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) –chiede la liberazione di millepalestinesi, 100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani, in cambio di 40donne, anziani e feriti. Lo scrive il sito israeliano Walla, rivelando i contenuti della proposta inviata ieri sera da, per un cessate il fuoco ae lo scambio fra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

