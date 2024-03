Gasperini si gode i quarti | “Una soddisfazione enorme | bello viverla nel nostro stadio”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. “Abbiamo sofferto perché queste son squadre forti, ma siamo usciti vincenti da una partita bella, equilibrata, contro una squadra di valore, abbiamo superato il primo turno contro di loro, poi di nuovo agli ottavi. Quando sei aidi Europa League la competizione assume valore e siamo molto soddisfatti”. Gian Pieroapre così la conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting che ha dato alla Dea il pass per entrare tra le migliori otto della competizione. Atalanta-Sporting, la conferenza diAndata e ritorno: “Partite diverse, a Lisbona c’era tanto rammarico per non avere vinto, avevamo trovato una squadra meno pronta, oggi era molto più in condizione ed è stato difficile. Sapevamo che hanno qualità. Avevo la sensazione che potevamo fare tanti gol ogni volta che ci avvicinavamo ...