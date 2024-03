Galles-Italia rugby U20 oggi in tv | Sei Nazioni 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024), venerdì 15 marzo, alle ore 20.30ne, nella quinta ed ultima giornata del SeiUnder 20di, l’giocherà in trasferta contro i pari età delall’Arms Park di Cardiff. La Nazionalena U20 divuole chiudere in bellezza dopo i successi in Francia e contro la Scozia ottenuti nelle ultime due uscite. LA DIRETTA LIVE DIDIU20 DALLE 20.30 L’cambia ancora una volta 7 uomini, rispetto al match vinto contro la Scozia, nel XV iniziale: ad estremo Belloni con Scalabrin ed Elettri alle ali, i centri saranno Bozzo e Zanandrea, mentre i mediani saranno Pucciarello e Casilio. In terza linea capitan Botturi ...